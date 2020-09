Política Pré-candidato a prefeito pelo PDT, Paulinho Graus está com Covid-19 Ele está isolado e com sintomas leves da doença

Pré-candidato a prefeito de Goiânia pelo PDT, o vereador Paulinho Graus está com Covid-19. O parlamentar testou positivo ontem (10) e está com sintomas leves da doença e se recupera isolado. Diante do quadro, Paulinho não vai mais participar presencialmente da convenção de seu partido na capital, marcada para 16 de setembro no formato misto, com possibilidade de par...