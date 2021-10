Política PP acerta com Caiado retorno à base Mesmo sem garantia de vaga ao Senado, partido volta ao secretariado e trilha caminho para apoio ao governador em 2022

Em novo encontro com o governador Ronaldo Caiado (DEM) na noite desta sexta-feira (8), o PP fechou acordo para retorno à base e trilha caminho para apoio à candidatura à reeleição do democrata em 2022. Lideranças do partido cobravam a vaga ao Senado, mas decidiram acertar a aliança mesmo sem a garantia da presença na chapa majoritária. O governador deve anunciar na pró...