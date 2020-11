Política Pouco testado, sistema ficou 1 ano e meio sob análise do TSE até ser comprado às vésperas da eleição No fim de 2018, PF recomendou ao tribunal aquisição de sistema, que foi entregue em agosto deste ano

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Luís Roberto Barroso, tem alegado que a demora na entrega de equipamentos por parte da empresa Oracle, em razão da pandemia, impediu a realização de testes prévios no sistema de apuração das eleições municipais --levando ao atraso na divulgação dos resultados. Documentos do próprio tribunal mostram que, a...