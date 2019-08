Política Poucas emendas por inclusão de Estados e municípios

Duas semanas após o início de tramitação da Reforma da Previdência no Senado, a proposta já recebeu 103 emendas para tentar alterar o conteúdo do texto - 60 de partidos de oposição ao governo. Até a manhã de ontem, 16 senadores (sete deles de oposição) protocolaram sugestões de mudanças na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) aprovada na Câmara.Levantamento do Broa...