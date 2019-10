Política Potencial pode ser bem maior

A expectativa do governo é despertar o interesse da iniciativa privada pelo urânio brasileiro para explorar o minério nas áreas em que ele não é majoritário. Atualmente, o País tem apenas um terço do território prospectado. O prefeito de Amorinópolis, Sílvio Isac Souza (MDB), lembra que há pouco mais de 40 anos, na década de 70, foi feita uma pesquisa no município e ...