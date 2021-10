Política Post engana ao comparar presidente austríaco que comeu na rua em NY com Bolsonaro Conteúdo ignora a situação de que Bolsonaro não estava imunizado e não poderia acessar os restaurantes da cidade

É enganoso o post que compara o presidente austríaco, Alexander Van Der Bellen, que se alimentou na calçada durante visita a Nova York, com Jair Bolsonaro, flagrado comendo pizza também na rua. O vídeo que circula nas redes, com o austríaco, é verdadeiro, mas Van Der Bellen está imunizado e comeu do lado de fora por opção. Ele poderia ter entrado no estabelecimento, que,...