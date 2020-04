A possibilidade de flexibilizar medidas de isolamento para o enfrentamento ao coronavírus por região ainda não está confirmada no Estado. Na segunda-feira (6), após o Ministério da Saúde apresentar proposta neste sentido, o governador Ronaldo Caiado (DEM), em entrevista ao programa Roda Viva, na TV Cultura, chegou a mencionar que na região Sul do Estado poderia haver alguma liberação antes do fim do decreto em vigor, que tem validade até o próximo dia 19.

Ontem, em nota, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), informou “que não há nenhuma definição de isolamento parcial por regiões em Goiás”. A pasta ainda ressaltou que “o Estado segue as determinações do decreto do Governador, com indicação de isolamento social em todo o território goiano”.

A proposta do Ministério da Saúde, que consta em seu boletim epidemiológico da última segunda-feira (6), é de que os municípios, Distrito Federal e Estados que implementaram medidas de distanciamento social ampliado (DSA), onde o número de casos confirmados não tenha impactado em mais de 50% da capacidade instalada existente antes da pandemia, devem iniciar a transição para distanciamento social seletivo (DSS). Neste modelo, conforme o boletim, apenas alguns grupos ficam isolados, como idosos e pessoas com doenças crônicas.

Dos 27 municípios do sul goiano, há casos confirmados de doença pelo coronavírus em duas cidades, um em Bom Jesus de Goiás e dois em Itumbiara. No Estado como um todo, segundo informações divulgadas ontem pela SES-GO, há 133 casos, com cinco óbitos confirmados.

Prefeitos de municípios da região Sul de Goiás ouvidos pela reportagem manifestaram seguir as recomendações do governo do Estado. Mas alguns têm expectativa de que a flexibilização aconteça. Esse e o caso do prefeito de Bom Jesus de Goiás, Daniel Vieira (PTB). Ele afirma que chegaram a ligar para “o Palácio” para saber se haveria a possibilidade de flexibilização do distanciamento social no município. “Falaram que o governo está estudando e até o final de semana passa para nós”. Ele afirma que “os comerciantes não estão aguentando mais”.

Divino Marques de Sousa (DEM), prefeito de Indiara, afirma respeitar a posição do governador e da Organização Mundial da Saúde, mas que avalia que em regiões sem casos confirmados poderia haver sim a flexibilização. “Não estamos aguentando mais. Têm pessoas que não têm como comer”.

Em Buriti Alegre, o prefeito André de Sousa Chaves (MDB), diz que estão acompanhando o decreto do governo, mas também com dificuldade do comércio. Ele acha que uma flexibilização seria mais “viável para o município no momento”.

Já o prefeito de Caldas Novas, Evandro Magal (PP), afirmou que mesmo estando com todos os leitos com respiradores no município sem uso, ainda segue preocupado. “Cientistas dizem que a curva começa a se acentuar por agora”.

Presidente da Associação Goiana dos Municípios, Paulo Sérgio de Rezende (PSDB), diz que ainda não foram chamados para conversa sobre flexibilização e que há muita divisão sobre o tema. “Eu acho que o melhor a se fazer era chamar para o diálogo para chegar a um entendimento”.