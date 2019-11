Política Porteiro que citou Bolsonaro no caso Marielle recua e diz que se enganou Alberto Mateus, funcionário do condomínio Vivendas da Barra, no Rio de Janeiro, alegou que 'lançou errado' na planilha de acesso o número da casa onde reside o presidente

O porteiro do condomínio Vivendas da Barra recuou em depoimento prestado à Polícia Federal nesta terça-feira, 19, e afirmou ter lançado errado o registro de entrada de Elcio Queiroz na casa 58, do presidente Jair Bolsonaro, na planilha de controle do condomínio. O funcionário disse que havia se sentido "pressionado" e deu a primeira versão para o episódio, no qual a e...