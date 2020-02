Política Porteiro que autorizou entrada de acusado em condomínio não é o que citou Bolsonaro, diz jornal Segundo informação do jornal O Globo, laudo é assinado por seis peritos e atesta que os áudios não foram editados

A Polícia Civil do Rio concluiu que a voz do porteiro que liberou a entrada do ex-PM Élcio de Queiroz no condomínio Vivendas da Barra, no Rio, no dia dos assassinatos da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes não é a do funcionário que mencionou o presidente Jair Bolsonaro aos investigadores da Delegacia de Homicídios (DH). A informação é do j...