Política Porta-voz diz que vaias e aplausos a Bolsonaro são ‘direito’ “O presidente entende que o exercício da função pública tem como premissa a exposição em eventos", disse o general Otávio Rêgo Barros

O porta-voz da Presidência da República, general Otávio Rêgo Barros, disse nesta segunda-feira (8) que são normais as vaias dirigidas ao presidente Jair Bolsonaro no Maracanã, no Rio, no jogo entre Brasil e Peru. “O presidente entende que o exercício da função pública tem como premissa a exposição em eventos. As vaias e os aplausos são direitos dos concidadãos com os...