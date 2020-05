Política Porta-voz de Bolsonaro, Otávio Rêgo Barros, é diagnosticado com coronavírus Ele é o mais novo caso de contaminação no governo; após viagem de comitiva aos EUA em março, 23 pessoas foram contaminadas

O porta-voz da Presidência, o general Otávio Rêgo Barros, de 59 anos, testou positivo para o coronavírus e está afastado de suas funções no Palácio do Planalto. A informação foi confirmada por sua equipe. Rêgo Barros está sem sintomas e cumprindo a quarentena em sua residência. O porta-voz é novo caso de contaminação no governo Bolsonaro. O primeiro foi o secret...