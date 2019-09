Política Porta-voz brinca que Bolsonaro gostaria de ir ao jogo do Palmeiras O médico responsável pela cirurgia do presidente Jair Bolsonaro, Antônio Macedo, afirmou neste sábado, 14, que o intestino do paciente não está evoluindo conforme desejado, mas está melhor.

O presidente Jair Bolsonaro está tão disposto que gostaria de ir ao jogo do Palmeiras, que confronta hoje o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, em São Paulo, conforme o porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros. "Hoje o Doutor Antônio (Macedo) teve de dar um puxão de orelha no presidente porque ele queria ir ao jogo do Palmeiras", disse em coletiva de imprensa, nest...