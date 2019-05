Política "Porque Elsa termina sozinha num castelo de gelo? Porque ela é lésbica", diz ministra Damares Vídeo de ministra gravado em abril do ano passado viraliza com teoria de Elsa Gay. Ela diz ainda que o desenho induz as meninas à homossexualidade e que isso é muito grave

A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves voltou ao Trending Topics do Twitter neste sábado, após o compartilhamento de um vídeo no qual ela chama a princesa Elsa, do desenho animado Frozen, de lésbica. A imagem é de abril de 2018, e foi gravada em uma de suas pregações como pastora. “Livre estou, livre estou. Porque ela termina sozinha num castelo d...