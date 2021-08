Política Por unanimidade, TSE confirma cassação de Vinícius Cirqueira Parlamentar foi acusado pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) de captação e gasto ilícito de recursos durante a campanha de 2018

Por unanimidade, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) votaram pela cassação do deputado estadual Vinícius Cirqueira (PROS), em julgamento no plenário virtual que começou na sexta-feira (13) e terminou ontem, às 23h59. O parlamentar foi acusado pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) de captação e gasto ilícito de recursos durante a campanha de 2018. Em j...