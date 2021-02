Política Por unanimidade, STF ratifica decisão de Moraes de prender deputado após ataques à corte Ministros referendaram a decisão de colega de decretar a prisão do parlamentar Daniel Silveira

Por unanimidade, o STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu manter a decisão do ministro Alexandre de Moraes de determinar a prisão em flagrante do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ). O deputado gravou um vídeo com duros ataques aos ministros da corte e teve a detenção decretada na noite de terça-feira (16). Por 11 votos a 0, o plenário do STF manteve a decisão. ...