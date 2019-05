Política Por unanimidade, Sexta Turma do STJ decide colocar Temer em liberdade Votação teve placar de 4 votos a zero a favor de Michel Temer e do coronel João Baptista Lima Filho, amigo do ex-presidente, ambos presos no âmbito da Operação Descontaminação

Por 4 a 0, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) mandou nesta terça-feira (14) soltar o ex-presidente Michel Temer (MDB) e o coronel João Baptista Lima Filho, amigo do ex-presidente. Ambos foram presos no âmbito da Operação Descontaminação, desdobramento da Lava Jato que atribui ao ex-presidente o papel de líder de organização criminosa que teria desviado, e...