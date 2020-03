O governador Ronaldo Caiado (DEM) esteve na Praça Cívica neste domingo (15), durante manifestação de apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), e pediu o fim do ato, devido ao risco de contaminação pelo coronavírus (Covid-19). O governador foi vaiado por parte do grupo.

Parte das pessoas que estão no local estão usando máscaras em proteção ao coronavírus. Os manifestantes também seguram placas e cartazes com críticas ao Congresso Nacional. Devido à pandemia de coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fez um pronunciamento na semana passada desencorajando a manifestação marcada para este domingo. Hoje, Bolsonaro cumprimentou manifestantes que estavam em frente ao Palácio do Planalto.

“Sou médico e vocês precisam entender, a menos que vocês não estejam olhando para o mundo, o que está ocorrendo. Vocês precisam mais do que nunca ter responsabilidade de não fazer com que aglomerações provoquem a disseminação do vírus do coronavírus. É o direito que você tem. Agora nós já temos em Goiás quatro casos já convalidados. Nós já temos em Goiás a disseminação do vírus de uma forma comunitária," disse Caiado num discurso improvisado em meio a multidão que protestava na Praça Cívica.

Caiado publicou dois decretos nos últimos dias com medidas de prevenção à contaminação do vírus em Goiás, em especial nos órgãos públicos.