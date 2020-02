Política Por R$ 42 bi, Congresso deve derrotar Bolsonaro

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), quer convocar o Congresso na próxima semana para analisar os vetos impostos pelo presidente Jair Bolsonaro ao projeto que obriga a União a pagar neste ano todas as emendas parlamentares definidas por deputados e senadores. A estratégia foi traçada para assegurar aos parlamentares o controle de R$ 42,6 bilhões do Orçamento de...