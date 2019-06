Política Por Previdência, Guedes ouve a “velha política” Na tentativa de angariar votos para a reforma, ministro tem buscado conselhos e apoios de nomes como de Eliseu Padilha e Renan Calheiros

Era para ser apenas mais um café da manhã na rotina do ministro da Economia, Paulo Guedes, no hotel onde ele “mora” quando está em Brasília, no meio da semana. Ao lado de sua mesa, porém, um rosto conhecido lhe chamou a atenção Sozinho, o ex-chefe da Casa Civil de Michel Temer, Eliseu Padilha, famoso pela habilidade em lidar com os humores e votações do Congresso, fazi...