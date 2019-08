Política Por Previdência, governo envia projeto que libera R$ 3 bi Planalto precisou agir para garantir a aprovação do texto, abrindo recurso suplementar aos orçamentos fiscal e da seguridade social da União

No dia da votação da reforma da Previdência em segundo turno na Câmara dos Deputados, o governo precisou agir, horas antes, em duas frentes de pacificação com os congressistas para garantir a aprovação do texto.A primeira foi o envio de um projeto que remaneja recursos no Orçamento e facilita a liberação de emendas parlamentares, verbas direcionadas às suas bases eleitor...