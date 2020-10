Política Por precaução, Maguito Vilela é internado

O ex-governador Maguito Vilela (MDB), que é candidato a prefeito de Goiânia, foi internado ontem no Hospital Órion e está em observação para dar continuidade ao tratamento contra a Covid-19. A medida, segundo a equipe, é apenas preventiva, “para minimizar quaisquer riscos na fase considerada mais aguda da doença, que é entre o 6º e o 9º dia.”De acordo com os exames feitos pelo c...