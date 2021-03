Política ‘Por infelicidade, não deixou claro’, diz Guedes

O ministro Paulo Guedes (Economia) afirmou ontem que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), “por infelicidade”, não deixou claro o problema da saúde e da vacinação. Segundo o ministro, o mandatário acredita que saúde e economia andam juntos.Guedes concedeu entrevista no início da noite, ao lado do deputado Daniel Freitas (PSL-SC), relator da Proposta de Emenda à Co...