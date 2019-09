Política Por falta de acordo, senadores recuam em projeto que beneficiaria partidos O compromisso é de fixar o fundo eleitoral em R$ 1,7 bilhão para as eleições municipais do ano que vem mesmo montante utilizado para o pleito presidencial de 2018

Senadores recuaram da tentativa de aprovar um projeto que beneficia partidos políticos. Com o compromisso de fixar o fundo eleitoral em R$ 1,7 bilhão para as eleições municipais do ano que vem, mesmo montante utilizado para o pleito presidencial de 2018, o relator da proposta no Senado, Weverton Rocha (PDT-MA), retirou todos os demais trechos do texto em uma nova versão d...