Política 'Por enquanto não há nada contra o ministro do Turismo', diz Bolsonaro Segundo o presidente, os 22 ministros devem permanecer nos cargos

O presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer nesta terça-feira, 2, que, "por enquanto" os 22 ministros continuam no cargo. Ele afirmou que "ainda" não há nada contra o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, mas ponderou que se algum assessor do ministro falar e confirmar o seu envolvimento serão tomadas providências. "Por enquanto temos 22 ministros sem problem...