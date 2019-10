Enquanto segue como alvo do governo federal, que continua tentando derrubá-lo da liderança do PSL na Câmara, o deputado federal goiano Delegado Waldir Soares ameaça "dizer muita coisa de interesse da Nação" caso seja processado pela Advocacia Geral da União (AGU) ou deponha na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga informações falsas nas redes sociais, a chamada CPI das Fake News.

Em entrevista ao POPULAR nesta segunda-feira (21), o deputado disse que há uma proposta em análise por seu grupo no PSL em favor de um outro nome para a liderança para tentar pacificar a sigla. Ele diz, no entanto, que a direção nacional seguirá suspendendo parlamentares que aderirem ao grupo do governo. E ameaça expulsões. "Por enquanto é sangue; daqui a pouco serão mortes", diz.



O governo Bolsonaro seguiu em articulação neste fim de semana para tirá-lo da liderança do PSL. Como acompanhou essa atuação?

Que delícia. Ainda bem que está um furacão. Pior seria se estivesse tudo parado, tudo tranquilo. O fim de semana foi importante para a gente fazer alguns esclarecimenos à sociedade. Algumas pessoas não entenderam a razão do Delegado Waldir ter agido. Saí em defesa da verdade, do nosso País, da independência do Parlamento, e mostramos que não temos subordinação. O Parlamento não é subordinado ao Executivo. Eu não sou empregado de governador, de prefeito ou de presidente da República. A gente sabe que o governo continua usando a sua força política, sua força estrutural, seja através das redes sociais, fazendo ataque a todos os deputados que decidiram defender o Brasil e as propostas de mudança do Brasil, ou através dos seus ministros, com sua força política, saiu à caça de parlamentares para assinar a lista. Nós fizemos um antídoto, uma vacina na semana passada, com a suspensão de cinco parlamentares. Esta semana o governo ampliou a lista de parlamentares na lista e faremos a suspensão de mais dois.



Quantos são hoje na lista do governo?

Impossível precisar números porque há o jogo de oferta. O governo está comprando parlamentares para tornar o Eduardo (Bolsonaro) líder. Eu coloquei a liderança a disposição ao Luciano Bivar e aos parlamentares do nosso grupo para um diálogo, mas eles estão intransigentes em me manter na liderança. A minha liderança venceria agora em dezembro, está a pouco tempo.



O sr. acusou o presidente Bolsonaro de tentar comprar votos em favor de Eduardo para a liderança. Tem provas disso?

Basta pegar o áudio. Ele liga para o parlamentar e diz que a liderança possibilita mais de cem cargos e fundo partidário. E errou porque eu não tenho qualquer acesso a fundo partidário, quem tem isso é o presidente do partido. É muito claro. E temos os ministros ligando para os parlamentares e você vai ver a liberação de emendas e de cargos. Alguns parlamentares que me apoiaram tiveram suspensa a indicação de cargos. Por exemplo, o deputado Daniel, de Santa Catarina, que estava do meu lado, ele me falou que o nome que ele indicou para o Ibama havia sido rejeitado pelo Planalto. Pois bem. Ele foi chamado no fim de semana pelo governo, já fez uma live junto com o deputado Vitor Hugo e você vai ver a indicação do nome dele sendo aceita. O que é isso? É compra ou eu estou fantasiando?



E a reação do seu grupo a essas investidas vai ser a suspensão daqueles que aderirem à lista do governo?

Por enquanto é sangue. Daqui a pouco serão mortes. Essa decisão é do presidente Luciano Bivar.



O que significa morte?

É a cassação do mandato. Serão expulsos os parlamentares. Tivemos alguns diálogos, vamos esperar o que vai ocorrer nesta segunda-feira. Temos um sinal do presidente que quer conversar. Esperamos que o diálogo seja construído.



Mas o presidente Bolsonaro falou há pouco, lá em Tóquio, que o bem vencerá o mal.

Quem é o bem, quem é o mal? Quem é o joio e quem é o trigo? Vamos deixar que o cidadão vai fazer esse julgamento.



A quem acha que o sr. está traindo o presidente, o que diz?

Quem foi o único político em Goiás que defendeu Bolsonaro? Quem foi o único que o trouxe cinco vezes no Estado? O governador Caiado corria do Bolsonaro. Em nenhum dos eventos que ele veio aqui na pré-campanha o governador esteve junto com ele. Agora está abraçadinho. Quem estava com Bolsonaro quando ele tinha 3%? De quem foram os quatro votos quando Eduardo foi candidato a presidente da Câmara? Delegado Waldir recusou R$ 2,5 milhões do PR para não ir para o PSL. Mas eu segui o presidente. Algumas pessoas dizem: você foi na onda. Eu tive menos votos agora do que em 2014. Eu perdi votos por estar ao lado do presidente. Então quem está traindo? Quantas vezes eu fui recebido no Palácio pelo presidente? Nenhuma.



O sr. pediu audiência?

Com certeza. Entreguei 98% de fidelidade do partido. Entreguei a reforma da Previdência. Você acha que o presidente ligou pra mim agradecendo a aprovação?



Mas o sr. faz críticas públicas ao governo desde o início do mandato, né?

Eu sou independente. Me fala uma crítica. Eu disse que a reforma da Previdência era um abacaxi. Estou mentindo? Não fiz críticas, falei verdades. Quem fala que eu fiz obstrução não leu o regimento interno da Câmara. O Eduardo fez uma live ontem em que ele foi Pinóquio, foi mentiroso.



O sr. falou uma frase na semana passada que pegou muito mal, de que o PSL era igual mulher que apanha e depois volta para o aconchego do lar. O sr. se arrepende dessa declaração?

Vamos entender o conceito. Eu poderia ter falado homem ou mulher. Eu fui delegado. E a gente sabe que muitas... Em nenhum momento eu quis ofender qualquer mulher. Se alguém se sentiu ofendido por isso, minhas desculpas. A intenção foi dizer que eu estava numa situação de apanhar há muito tempo, e eu não podia continuar naquela situação, eu tinha de resolver isso. E para resolver eu tinha de trazer a verdade às pessoas. Então a mulher que está apanhando e isso acontece no Brasil o tempo todo, e ela não sai da casa porque depende financeiramente, porque tem os filhos, o amor, a família, ela vai continuar apanhando e isso vai acabar levando à morte. Eu não quero que leve à morte, à minha ou à do PSL. Por isso eu vim antes a público e saí em defesa do presidente Bivar. Eu fiz uma analogia e muita gente não entendeu. A maior parte dos meus seguidores nas redes sociais é mulher. E quem trouxe a Delegacia da Mulher para a Região Noroeste? Foi o Delegado Waldir. Então eu sou defensor árduo das mulheres. Tenho vários projetos inclusive de alteração da Lei Maria da Penha.



Quando o sr. disse isso estava tentando minimizar a crise. Por que faz críticas, chama o presidente de vagabundo e depois diz que está tudo bem e a crise vai passar?

Vamos colocar os pingos nos is. O que eu falei eu não tiro nada. Se você for traído, qual palavrão vai utilizar? Eu usei esse palavrão e não retiro. Agora, há um detalhe: o governo tem erros, mas tem acertos. Eu não vou mudar meu voto pelo Brasil no governo em relação a muitos assuntos: privatização, reforma tributária, da Previdência. Em assuntos de interesse do Brasil, eu vou votar com o presidente. Nós construímos um projeto de governo juntos. Ele tem propostas muito semelhantes àquilo que eu penso, mas quando for, por exemplo, o combate à corrupção... Hoje o governo é cotrário à CPI das Fake News, eu sou favorável. Hoje o governo está enfraquecendo o Moro, eu sou defensor do Moro. O governo tentou intervir na Polícia Federal, eu sou defensor da PF. O governo tirou o Coaf da mão do Moro, eu sou contra. Eu sou defensor da CPI da Lava Toga, o governo é contrário. Nisso tudo o governo está fugindo de suas propostas iniciais, quando o presidente foi candidato. Eu não vou seguir essa linha. Vou continuar defendendo o que as ruas defenderam. E são linhas que sempre defendi, desde quando fui candidato pelo PSDB.



O sr. teme um processo movido pela Advocacia Geral da União?

Zero. É uma delícia ser processado pela AGU. É sinal de que o presidente me acha uma pessoa importante. Fico extremamente feliz. Talvez nesse processo eu possa falar muito mais coisa de interesse de toda a Nação.



O que seria?

Tudo a seu tempo.



Mas o sr. como deputado federal, sabendo de alguma irregularidade, pode esconder e só usar quando achar oportuno?

Estou aguardando ser chamado pela CPI das Fake News. Eu vou dizer muita coisa. Quero colocar minhas redes sociais à disposição para investigação da Polícia Federal. Vou trazer muito esclarecimento à Nação. As milícias virtuais. Posso trazer muita coisa de interesse.



Mas o sr. sabe de alguma coisa que é bancada pelo governo, pelo presidente?

Este final de semana todo eu fui atacado. Antigamente eu era atacado pela esquerda. Hoje eu sou atacado pela milícia, onde tem pessoas do governo, tem Carlos Bolsonaro, são eles que estão me atacando. Isso vai ficar muito claro e evidente. Não vou tapar o sol com a peneira. Há poucos dias uma revista de grande circulação nacional fez uma matéria muito ampla e verdadeira a respeito das milícias virtuais. E mais um detalhe, a AGU vai usar prova ilícita para me processar? Então, se a AGU quiser tomar um cafezinho comigo, e quiser fazer a petição juntos, são bem-vindos.



Sobre as milícias virtuais, o sr. já sabia antes e enquanto aliado do governo, tudo bem? Ou o sr. descobriu só agora?

Você quer ver meu celular? Eu abro meu instagram, meu facebook, você vai ver os ataques contra mim.



Então, o sr. descobriu só agora?

Até então eu conhecia pela imprensa. Agora eu estou recebendo ataques incessantes. Eu acredito na imparcialidade da Polícia Federal e ela vai saber dar uma resposta. E o Parlamento também, com a CPI das Fake News. Com certeza, teremos independência para a investigação das milícias virtuais, que existem. Posso dizer hoje com certeza porque estou sendo vítima delas.



Só soube agora? Antes não?

Antes eu só sabia pela imprensa.



E mesmo assim continuava como aliado do governo.

Mas isso não impede. Você pode me acusar de um monte de coisa. Tem provas? Hoje eu tenho provas. EStão aqui no meu celular.



Então o sr. está definitivamente rompido com o governo?

Não, eu não estou rompido. Eu sou Brasil. Vou continuar defendendo o governo nas pautas de interesse do Brasil. Não vou colocar em risco as propostas de mudança do País. Não quero o PT de volta, não. Mas sou independente. Delegado Waldir sempre foi assim.



O que diz quanto às críticas à falta de transparência sobre os recursos do PSL? Muita gente considera que este é o principal motivo de toda essa briga.

Equívoco completo. O presidente foi de sete, oito partidos. Por que não pediu transparência de todos os partidos? Só agora que virou presidente, ele quer transparência? Por que não pediu no ano passado, antes de entrar no PSL? Depois que casa você vê que o relacionamento não vai dar certo? Casou, você tem de assumir a família do jeito que está.



Existe a transparência ou não?

Google, site do TSE, está lá a transparência do partido nos últimos cinco anos. A última conta, de 2019, não está ainda porque tem um prazo para ser prestada e vai ser. Para agradar gregos e troianos, estamos contratando uma empresa especializada que vai dar, em minúcias, cada detalhe que for necessário à sociedade brasileira. Estou implodindo este argumento de que o presidente quer transparência. Aprendeu isso semana passada?



O sr. acusou o governador Ronaldo Caiado de tentar tirá-lo do comando do PSL em Goiás. Ele negou. O sr. tem provas?

Governador, você é mentiroso. É muito feio um governador mentir para o cidadão. Tenho provas concretas. Ele e o Vitor Hugo (deputado também do PSL de Goiás e líder do Governo na Câmara) pediram ao presidente da República e ele ligou para o presidente Luciano Bivar, há três, quatro meses atrás, dizendo que queria o Delegado Waldir fora. Eu falei com Eduardo Bolsonaro, com Flávio Bolsonaro, com o presidente Rodrigo Maia, para que ele interferisse. Mas eles não puderam me ajudar. Pedi três audiências e não fui recebido pelo presidente Bolsonaro. O governador disse que não teria atuado pela unificação DEM-PSL. Agora se ele falou que não interviu para tomar o partido... Ele fez com o PTB e com o PPS. Tomou o PTB do Jovair (Arantes, ex-deputado). E trouxe o PPS da Lúcia Vânia para o governo. Está fazendo o que o Marconi (Perillo, ex-governador, PSDB) fazia. O PSL, como não havia diálogo comigo, ele tentou tomar na mão grande. E não conseguiu. E nem vai conseguir, governador, o PSL vai ser adversário seu em todos os municípios de Goiás nas próximas eleições. Pode ter certeza disso.



Ainda sobre a briga pela liderança. Pode haver um terceiro nome?

Sim. Nem Delegado Waldir nem Eduardo. Podemos escolher, desde que seja do grupo do Bivar, um outro nome para pacificar a relação entre os dois grupos. Vou aceitar integralmente a decisão do meu grupo. Eu já cumpri minha missão, estou extremamente tranquilo.



Em que essa briga favorece o interesse público? Onde isso vai parar?

Favorece zero. Este fim de semana eu me recolhi e enquanto isso o governo está manipulando ministérios, atraindo parlamentares. Eduardo Bolsonaro fez uma live para me atacar. Você me viu em alguma live ou em algum ataque a parlamentar neste período? Eu falei em uma reunião interna, fui gravado indevidamente, mas eu não criei crise. Toda essa crise foi criada pelo presidente Bolsonaro quando disse que o presidente Luciano Bivar estava queimado e na semana seguinte a Polícia Federal faz um circo e invade a casa de Bivar, mexe nas roupas íntimas da mulher dele.