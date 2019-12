Política Por decreto, prefeito põe quilo da carne com osso a R$ 12 e sem a R$ 15 Francisco Clidenor, de Lago Verde (MA), definiu o preço na canetada; secretário da Fazenda afirma que dois preços da carne bovina são 'uma questão cultural', mas avisa que medida deverá ser revogada

O prefeito Francisco Clidenor (Cidadania), de Lago Verde, no interior do Maranhão, baixou decreto para fixar o preço da carne bovina nos açougues de sua cidade de cerca de 16 mil habitantes. Na canetada ele decidiu que a carne com osso não pode ser vendida acima de R$ 12 o quilo, enquanto a maciça não pode ultrapassar R$ 15. O secretário de Fazenda do município Geyson...