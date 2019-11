Política Por decisão do STF despesas do Planalto devem ser justificadas e públicas O decreto que previa o sigilo dos gastos presidenciais foi derrubado por seis votos a cinco

O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal derrubou por seis votos a cinco um artigo de decreto militar que previa o sigilo dos gastos presidenciais. A ação foi apresentada em 2008, ano marcado pelo escândalo dos cartões corporativos do governo Lula, e questionava a falta de publicidade dos gastos do Planalto – prática mantida até hoje. Votaram pela p...