Política Por causa de coronavírus, prefeito de Aparecida ficará mais 15 dias de licença Segundo o comunicado, a medida é por precaução

Por causa da pandemia Coronavírus COVID-19, o neurocirurgião Francisco Azevedo resolveu estender a licença médica do prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (MDB), por mais 15 dias. De acordo com o comunicado, sobre o tratamento da trombose venosa cerebral, o médico disse que o prefeito está bem, que não ficou com nenhuma sequela cognitiva ou déficit motor,...