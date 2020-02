Política Por 233 votos a 170, Câmara decide derrubar afastamento de Wilson Santiago Votação contou com votos favoráveis de deputados por Goiás; confira

Por 233 votos a 170, o plenário da Câmara decidiu barrar decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) e cancelar o afastamento do deputado Wilson Santiago (PTB-PB). Houve 7 abstenções. Para o deputado ser afastado eram necessários pelo menos 257 votos a favor da decisão da Justiça. Entre os goianos, votaram para derrubar a decisão do STF os deputados Magda Mofatt...