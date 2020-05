Política Popularidade de Caiado nas redes sociais cai pela metade Levantamento da Quaest aponta que postagens positivas sobre o governador diminuíram nos últimos três meses; período coincide com o início da pandemia e anúncio de rompimento com Bolsonaro

A popularidade do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), nas redes sociais caiu pela metade nos últimos três meses. Com o resultado, Caiado ficou na 5ª posição entre os governadores brasileiros no mês de abril. O levantamento foi realizado, a pedido do POPULAR, pela Quaest Consultoria e Pesquisa, que, em levantamento divulgado em fevereiro, mostrou Caiado em prime...