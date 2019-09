Política População de Mimoso de Goiás escolhe novo prefeito e vice neste domingo (01) Ex-prefeito Genivaldo Gonçalves dos Reis e seu vice Manoel Ubaldino de Freitas tiveram os diplomas cassados por captação e gasto ilícito de recursos e abuso de poder econômico

A população de Mimoso de Goiás, que conta com 2.547 eleitores, escolhe neste domingo (01), até às 17h, no Colégio Estadual Tiradentes, no Setor Central, o seu próximo prefeito e vice-prefeito. Duas chapas disputam as eleições. Uma delas é composta por Rafael Bruno Moreira de Ataídes e Aniel Pereira de Souza, candidatos a prefeito e vice-prefeito, respectivamente, e a ou...