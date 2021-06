Atualizada às 10h59.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), disse nesta segunda-feira (14), que até setembro o Estado irá vacinar a faixa etária dos 18 anos contra a Covid-19. “Só descansarei quando o último goiano for vacinado contra a Covid-19”, afirmou. O anúncio foi feito durante o lançamento da Operação Cerrado Vivo, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), em Goiânia.

>> Receba gratuitamente em seu whatsapp notícias de Goiás sobre vacinação, Covid-19, decretos e outras informações relevantes. Clique. <<

De acordo com o governador, a ampliação da faixa etária será possível com a chegada de novas remessas de vacinas que estão a caminho. No entanto, não apresentou nenhum calendário.

Na ultima sexta-feira (11), a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) informou que o Estado receberá 93.800 mil doses da vacina Janssen (Johnson&Johnson), que necessita de apenas uma aplicação para concluir o ciclo vacinal. Os imunizantes serão destinados diretamente para os 24 municípios goianos que têm mais de 50 mil habitantes. Em Goiânia estão sendo imunizandas pessoas com 52 anos de idade, além dos grupos prioritários.