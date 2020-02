Política ‘Policial não pode ser tratado como criminoso, mas paralisação é ilegal', diz Moro Em encontro com governadores do Sul e do Sudeste, ministro da Justiça e Segurança Pública falou sobre o motim dos PMs no Ceará

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirmou que a paralisação dos policiais no Ceará é ilegal. A declaração foi feita neste sábado, 29, na presença de governadores durante o 6º Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), que foi realizado em Foz do Iguaçu, no Paraná. "O governo federal vê com preocupação a paralisação que é ...