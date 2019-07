Política Policiais voltam a chamar Bolsonaro de traidor após derrota de emendas da Previdência Duas emendas que abrandavam as regras foram apreciadas nesta quinta-feira e derrotadas por 31 a 17 e 30 a 19 entre os 49 integrantes da comissão

Categorias da segurança pública se revoltaram contra o presidente Jair Bolsonaro e o PSL nesta quinta-feira (4) ao terem duas emendas rejeitadas pela comissão que analisa a reforma da Previdência. “Bolsonaro traidor” e “PSL traidor”, gritaram. As emendas abrandavam as regras previstas no relatório sobre o projeto. Duas emendas que abrandavam ...