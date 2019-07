Política Policiais chamam Bolsonaro de traidor em protesto na Câmara dos Deputados Representantes da categoria pressionavam para que governo bancasse emendas à PEC da Reforma da Previdência para igualar benefícios dos policiais aos dos militares

Um grupo de lobistas das carreiras policiais fizeram um protesto no início da tarde desta terça-feira (2), no Salão Verde da Câmara dos Deputados. Como é possível ver no vídeo, que circula nas redes sociais, eles se sentaram no chão e chamaram o presidente Jair Bolsonaro (PSL) de traidor por conta de mudanças que a categoria exigia ao relatório da reforma da Previdência, q...