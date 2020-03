Política Políticos lamentam morte de Bebianno, ex-ministro do governo Bolsonaro 'Eventualmente, política nos afasta, mas não apaga jamais o bom combate que travamos juntos', diz Mourão

Políticos brasileiros lamentaram neste sábado, 14, a morte do ex-Secretário-Geral da Presidência Gustavo Bebianno, pré-candidato do PSDB à prefeitura do Rio de Janeiro nas eleições 2020. O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) usou o Twitter para se manifestar. "Transmito meus pêsames à família de Gustavo Bebianno, que esteve conosco desde os pri...