Política Políticos goianos veem maior polarização no país após anulação das condenações de Lula Lideranças, porém, se dividem em relação às consequências - alguns acreditam em fortalecimento de Bolsonaro, outros defendem que decisão abre portas para um candidato de centro

Para lideranças políticas de Goiás, a anulação das condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Lava Jato fortalece a polarização política no País, já que o petista está elegível e pode ser o principal nome de seu partido para a disputa pela presidência da República em 2022. Já a consequência dessa mudança no jogo político divide opiniões entre o f...