Política Políticos goianos se dividem sobre impacto de demissão de Moro Deputados e senadores de oposição e da situação, todavia, concordam que a demissão do ex-ministro Sérgio Moro é a maior perda para o governo Bolsonaro até agora

A saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça e Segurança Pública é vista por lideranças políticas goianas como a maior perda que o governo de Jair Bolsonaro (sem partido) sofreu desde o início do mandato, em janeiro de 2019. Parlamentares da oposição relatam que a decisão anunciada pelo ex-ministro ontem terá impacto na relação de Bolsonaro com o Congresso Nacional, devid...