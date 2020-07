Política Política de Defesa chega ao Congresso Ministro cobrou investimentos ao apresentar plano de modernização dos equipamentos e operações que estão sendo realizadas

O Conselho Nacional de Defesa entregou ontem ao Congresso a política nacional para o setor. Ao lado da Estratégia Nacional de Defesa e do Livro Branco de Defesa, antecipados pelo Estadão, o documento representa a atualização de propostas anteriores que norteiam as atividades da área no Brasil pelos próximos quatro anos.Apesar da pandemia do coronavírus, a reunião...