Política Polícia tenta prender um dos acusados de ataque à sede do Porta dos Fundos Eduardo Fauzi Richard Cerquise foi identificado a partir de escutas telefônicas autorizadas pela Justiça; ele já é considerado foragido

A Polícia Civil do Rio identificou pelo menos um dos suspeitos do ataque à sede da produtora do canal humorístico Porta dos Fundos, ocorrido na madrugada do dia 24. Na manhã desta terça, 31, agentes foram às ruas do Rio tentando cumprir mandado de prisão contra o suspeito. Ele não foi encontrado e é considerado foragido. "Hoje estivemos em quatro endereços: dois reside...