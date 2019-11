Política Polícia tenta intimar porteiro que citou Bolsonaro em Caso Marielle Funcionário que citou presidente é procurado para prestar novo depoimento; revista afirma ter localizado seu paradeiro

A Polícia Civil tentou intimar a prestar novo depoimento o porteiro do condomínio Vivendas da Barra, onde morava o PM reformado Ronnie Lessa, acusado do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL). Agentes estiveram na tarde de quinta-feira, 7, na casa de Alberto Mateus, no bairro Gardênia Azul, na zona oeste, mas o profissional não estava em casa.Reportagem publicada...