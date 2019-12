Política Polícia investiga se suposto grupo integralista é responsável por ataque na sede do Porta dos Fundos Grupo assumiu, em vídeo, ataque contra sede do canal; em nota, Frente Integralista Brasileira repudia tentativa de associar o movimento ao ataque

A Polícia Civil do Rio investiga a participação de um grupo que se diz integralista no atentado contra a sede da produtora do canal Porta dos Fundos. Nesta quarta-feira, 25, os integrantes desse grupo divulgaram um vídeo com imagens do ataque no YouTube. O Estado confirmou que as imagens são da ação contra a produtora. No vídeo, integrantes do grupo que se autode...