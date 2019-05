Política Polícia Federal quer Temer em quartel da PM

A Polícia Federal encaminhou ofício à juíza federal substituta da 7ª Vara Criminal do Rio, Caroline Vieira Figueiredo, em que pede autorização para que o ex-presidente Michel Temer (MDB) cumpra prisão preventiva no Comando de Policiamento de Choque da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A magistrada pediu manifestação da PM e do Ministério Público Federal . A def...