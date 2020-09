Política Polícia faz buscas na casa de Crivella em investigação sobre corrupção na prefeitura Agentes cumprem 22 mandados dois dias após ex-prefeito Eduardo Paes também ser alvo de operação

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos-RJ), foi alvo na manhã desta quinta-feira (10) de mandados de busca e apreensão em sua casa e em seu gabinete no Palácio da Cidade. A ação é parte da investigação sobre um suposto esquema de corrupção na prefeitura. Agentes da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro cumprem no total 22 man...