Política Polícia do DF faz busca em casa de secretário de Saúde Inquérito apura suspeitas de superfaturamento e direcionamento em contratos de 2018 de instituto de Brasília; foram alvos a residência de Ismael Alexandrino e mais três empresas goianas

Além do secretário estadual de Saúde, Ismael Alexandrino, três empresas goianas foram alvos de mandados de busca e apreensão na quinta-feira (26) na Operação Medusa, deflagrada pelo Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil do Distrito Federal (Decor/PC-DF) e pelo Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT). O inquérito apura suspeitas...