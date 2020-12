Política Polícia Civil reage a sistema de proteção social para militares Governo envia projetos para regulamentar nova Previdência e criar regime conforme regras para Forças Armadas; Sinpol-GO questiona

Após envio pelo governo à Assembleia Legislativa, na quarta-feira (16), do projeto de lei ordinária que estrutura o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado de Goiás (SPSM/GO), os policiais civis do Estado voltam a se mobilizar. A categoria foi uma das que mais protestou, há pouco mais de um ano, contra a aprovação da Emenda Constitucional nº 65/2019, que di...