Política Polícia Civil de São Paulo divulga vídeo da prisão de Queiroz Ex-assessor de Flávio Bolsonaro é investigado por um suposto esquema de rachadinha na Assembleia legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) e por lavagem de dinheiro em transações imobiliárias com valores de compra e venda fraudados

A Polícia Civil de São Paulo divulgou um vídeo do momento em que Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), foi preso. O amigo do filho do presidente Jair Bolsonaro foi detido na manhã desta quinta-feira (18) em Atibaia, no interior de São Paulo. Queiroz é investigado por um suposto esquema de rachadinha na Assembleia legislativa do Rio...