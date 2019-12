Política Polícia Civil cria força-tarefa para investigar atentado ao Porta dos Fundos A sede do grupo, na zona sul do Rio, foi atingida por coquetéis molotov na madrugada de terça-feira, 24

A Polícia Civil do Rio criou uma espécie de força-tarefa para investigar o atentado contra o canal de humor Porta dos Fundos. A sede do grupo, na zona sul do Rio, foi atingida por coquetéis molotov na madrugada de terça-feira, 24. O caso foi registrado na 10ª DP, onde está sendo tratado como crime de explosão e tentativa de homicídio. A autoria do vídeo em que um grupo se ...