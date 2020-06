A Polícia Civil instaurou dois inquéritos para investigar acusações de interceptações telefônicas e suposto desvio de dinheiro público feitas por Jorge Caiado, primo do governador Ronaldo Caiado (DEM), contra o secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda. A informação, adiantada pelo POPULAR ontem, vem um dia depois de vazamento de áudio em que Jorge acusa o auxiliar do governo estadual de grampear seu telefone e de “pegar” R$ 1 milhão do Corpo de Bombeiros.

O áudio vazado na quinta-feira (4) foi enviado por Jorge Caiado ao secretário há dias. Em um minuto e 19 segundos, Jorge desfere xingamentos em 17 oportunidades e, aos 16 segundos, diz: “Você (Rodney) não vem querer grampear telefone meu. Não sou bandido, sou homem de respeito seu filho da p***. Tá (sic) certo? Então, você tá (sic) querendo explodir o governo do Ronaldo Caiado. Entendeu. Eu não admito e não aceito”.

Logo depois, Jorge faz ameaças ao secretário e relata: “Você que pegou dinheiro do governo, um milhão de reais aí do bombeiro. Tá (sic) certo? Você fez um trato e quer explodir o pessoal nosso todinho, aqui da minha confiança.”

À reportagem, Rodney nega as acusações e diz que registrou dois boletins de ocorrência: um para descobrir quem vazou o áudio e o está difundindo; e outro para apurar as acusações de Jorge. “Os dois já viraram inquéritos e a Polícia Civil me falou que vai chamar o Ministério Público para acompanhar. Quero transparência total sobre isso e estou absolutamente tranquilo em relação à minha conduta”, diz.

Segundo ele, “o áudio é totalmente mentiroso”. “Tenho mais de 35 anos de serviço público e nunca fui acusado de desviar um tostão sequer de ‘seu ninguém’. Quero saber de onde (Jorge) tirou essas informações. Faço questão de apuração rigorosa.”

A respeito do suposto desvio, ele ressalta que “sua vida é absolutamente compatível” com o que ele e sua esposa, servidora da Advocacia-Geral da União (AGU), recebem. “Meu apartamento no Espírito Santo e meu carro são financiados. Esse tipo de conduta ninguém vai colar em mim.” Sobre os supostos grampos, ele relata: “Não existe isso”.

Questionado se pode se afastar do cargo, Rodney garante que não. “Até porque já conversei como governador, que demonstrou toda a confiança no trabalho que estamos realizando. Vou é atrás de quem está fazendo isso comigo. Isso não para no Jorge. Acho que ele é um instrumento nesse negócio.”

O secretário conta ainda que não descarta ir à Justiça contra Jorge. “Vou esperar a conclusão dos inquéritos para ver quais conclusões do inquérito, mas não descarto ação civil e indenizatória contra ele. Vou proteger minha honra e minha trajetória.”

Nos bastidores, há informações de que Jorge Caiado teria indicado nomes para composição do quadro de servidores da Secretaria de Segurança Pública e, por isso, teria falado no áudio que Rodney quer “explodir” seu pessoal de confiança. Questionado sobre o assunto, o secretário fala que todas as pessoas que trabalham na pasta são técnicos indicados por ele e aprovados por Caiado. “Não há indicações políticas ou de parentes aqui. Nossos números mostram que estamos no caminho certo.”

Procurada, a governadoria não se posicionou sobre o tema.

O POPULAR ligou para Jorge Caiado, que admitiu autoria do áudio, mas negou tê-lo vazado. “Quem vazou quer manchar a imagem do governo. Mandei o áudio para ele (Rodney), a pessoa física dele”, afirmou, antes de encerrar a conversa, sob o argumento de que estava dirigindo e não poderia falar.

Antes de desligar, a reportagem o questionou sobre as acusações feitas, mas ele disse que prefere não falar a respeito e que está “com um advogado nessa questão”. A reportagem pediu o contato do advogado citado, mas ele se negou.

Jorge não possui cargo no governo, mas, segundo o apurado, tem trânsito na estrutura governamental e é pai de Jorge Luiz Ramos Caiado Júnior, chefe de gabinete da Secretaria da Casa Civil, e de Juliana Ramos Caiado, que tem cargo comissionado de gerência na Secretaria de Desenvolvimento Social.