Política Polícia apura tese de ligação de Carlos Bolsonaro ao caso Marielle, diz jornalista A polícia trata com cautela essa hipótese, porém, ela faz parte das apurações do caso

Diante das investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco (Psol), a Polícia Civil do Rio de Janeiro atua, “com cautela”, com a hipótese do envolvimento do filho do presidente Jair Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), no caso. A informação foi divulgada pelo jornalista Kennedy Alencar, na rádio CBN, nesta 4ª feira (20.nov.2019). Marielle e seu ...